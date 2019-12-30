Назначен новый худрук «Современника»

В «Современнике» идут вынужденные кадровые перестановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым худруком столичного театра «Современник» назначен режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.

«В новую должность Рыжаков вступит 4 января», — пишет RT. В «Современник» он перейдет из Центра имени Всеволода Мейерхольда, где на данный момент является руководителем. На прежнем месте работы его сменит арт-директор учреждения Елена Ковальская.



Возглавлявшая «Современник» более 30 лет актриса и режиссер Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет. Причиной смерти стал отек головного мозга и легких. Прощание с актрисой состоялось в театре 29 декабря.

