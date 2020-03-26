В Минтруда назвали сроки повышения выплат по больничному листу

Гражданам, взявший больничный, начнут платить больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Увеличенный размер оплаты листов нетрудоспособности будет использоваться с апреля. Новая система оплаты труда коснется порядка 2,3 миллиона россиян. Об этом сообщили в Минтруда.

Установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ предложил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации в связи с распространением коронавируса 25 марта. Глава государства предложил установить такой порядок до конца года. «Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы», — приводит слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что для повышения выплат россиянам из бюджета потребуется выделить дополнительные семь миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил комплекс мер социальной поддержки граждан в ходе телеобращения к нации 25 марта. Президент России предложил ежемесячно выплачивать по пять тысяч рублей семьям, имеющим право на маткапитал, а также снизить страховые взносы для предпринимателей с 30 до 15%. Кроме того, Путин выступил с предложением ввести кредитные каникулы для граждан, чей доход упал более чем на 30%, напоминает «Национальная служба новостей». Также президент объявил следующую неделю нерабочей.