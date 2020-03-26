Российских студентов отправят на каникулы из-за коронавируса

Студенты выйдут на каникулы по приказу министра науки и высшего образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всех студентов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля для профилактики распространения коронавируса. Соответствующий приказ издал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Руководителям находящихся в ведении Минобрнауки РФ организаций обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта по 5 апреля 2020 года», — приводит «Ридус» выдержку из документа.

Для высших учебных заведений, которые не находятся в ведении Министерства науки и высшего образования, приказ носит рекомендательный характер. Такие учреждения принимают решение самостоятельно.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение с 16 марта в целях профилактики распространения коронавируса. В частности, Уральский федеральный университет отправил всех студентов на дистанционное обучение с 23 марта.

Рабочая неделя с 28 марта по 5 апреля в России будет нерабочей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе телеобращения к нации на фоне ситуации с коронавирусом. Исключения составят жизненно важные структуры — больницы, аптеки, магазины, банки, общественный транспорт, а также органы власти.

Всего в мире зарегистрировано порядка 471 с половиной тысячи случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, вылечились от заболевания порядка 114 с половиной тысяч человек, умерли от инфекции более 21 тысячи человек. В России на данный момент зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 россиян вылечились, двое пожилых граждан скончались.