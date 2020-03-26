Аналитики ожидают рост тарифов на каско в 2020 году

Эксперты ожидают роста тарифов на страхование каско в 2020 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Тарифы на страхование каско в 2020 могут повыситься, в том числе из-за роста выплат этого вида. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (HPA).

Как отмечают эксперты организации, средняя премия по каско снижалась четыре года подряд, в этом году сохранить тенденцию не удастся. До этого страховщикам помогало распространение франшизовых продуктов, что позволяло снизить количество заявленных убытков. В прошедшем году число таких убытков выросло с 978 до 995 тысяч. «Параллельно выросла и средняя выплата (с 90,9 до 101 тысячи рублей)», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные HPA.

В Национальном рейтинговом агентстве отмечают, что основания ожидать повышения тарифов в этом году дает тенденция к снижению объемов продаж машин, а также повышение стоимости привлечения новых клиентов и увеличение выплат.

Сегмент каско в 2018-2019 показал рост, однако, он был небольшим и в 2019 году составил 1,1%, сообщают в HPA. При этом в минувшем году было заключено почти пять миллионов договоров каско. Это на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Кроме того, это лучший результат за последние пять лет.

Также эксперты говорят, что в сегменте сохраняется высокая конкуренция между страховщиками. Каско реализуют 87 компаний, на топ-10 из них приходится 87,5% рынка. По итогам прошлого года в пятерку лидеров по каско вошли компании «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия», «АльфаСтрахование», ВСК, а также «Согласие».

Ранее сообщалось, что с 8 марта в России вступили в силу новые правила оформления осаго. Теперь данные о каско можно внести на обратную сторону документа об обязательном страховании. При этом изменения не обязывают водителей к покупке каско, они по-прежнему принимают решение самостоятельно, пишет агентство Nation News.