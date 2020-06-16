В России у автомобилистов возникнут проблемы при переходе на газ

С какими проблемами столкнутся россияне при переходе на газовое топливо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С переходом автомобилей россиян на газовое топливо, как того хотят в правительстве страны, могут возникнуть проблемы. Необходимых газовым автомобилям заправок не хватает, а в ремонте отказываются обслуживать такие машины по гарантии, рассказал URA.RU председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

«Количество газовых заправок чрезвычайно мало, потому что требования там очень серьезные. Чтобы рядом не было жилых домов и всего прочего. Есть и другая сложность — будут беспричинные отказы официальных дилеров в ремонте, если что-то сломается. Они будут говорить, что это газовое оборудование во всем виновато», — рассказал Форманчук.

Несмотря на это, эксперт уверен, что предложение Минэнерго субсидировать россиянам по 60% стоимости при переходе на газ — хорошее. Вместе с тем еще 30% пообещал дать «Газпром». Кирилл Форманчук предположил, что если цена перехода составит 10-15 тысяч, то люди пойдут на это. Такая трата окупится в среднем за 1,5-2 года.

Нужно понимать, что газ в России не такой уж дешевый, говорит эксперт. По его словам, раньше он стоил всего 50% от цены бензина, а теперь около 70%. Тем не менее, переход на газ — это хорошо, уверен специалист. «Позитивно к этому переходу отношусь. Я бы перешел», — говорит Форманчук.

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