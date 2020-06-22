Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Михаил Ефремов находится в подавленном состоянии, сообщил его адвокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов все еще не отошел от шока после аварии. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«В подавленном состоянии. В шоке. Пока не отошел он», — заявил Пашаев телеканалу 360. Адвокат актера также рассказал, почему Ефремов 8 июня сел за руль. По словам Пашаева, за помощью к Ефремову обратился близкий друг из Украины, который широко известен в России. Его мать была в институте Склифосовского и этот человек попросил Ефремова приехать туда и нанять лучших врачей для ее лечения. Сам друг Ефремов, по словам адвоката, не мог приехать в Россию из-за закрытых границ. Имя друга Пашаев не уточнил.

Одной из причин, по которым Ефремов не мог отказать другу, стало то, что 8 июня отмечается православный праздник Духов день, отметил адвокат артиста. Он также предположил, что следствие по делу Ефремова может закончиться уже через несколько дней и напомнил, что сторона Ефремова надеется, что им удастся выплатить семье погибшего Сергея Захарова компенсацию.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Актер в состоянии опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, а Михаил Ефремов был взят под домашний арест до 9 августа. После этого Ефремов записал видеообращение, в котором заявил, что не знает как жить дальше.

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