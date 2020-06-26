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Мнения ученых отличаются о том, когда в России начнется вторая волна COVID-19, которая уже накрыла Европу . Вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19, в разговоре с URA.RU сказал, что новую вспышку заболевания россиянам стоит ждать через две недели. Ему возражает доктор биологических наук Алексей Аграновский, который считает, что второй волны коронавируса в России может и не быть вообще.

За время эпидемии COVID-19 волонтеры оказали помощь трем миллионам россиян. В общей сложности удалось собрать 1,8 миллиарда рублей. Как подчеркнул президент, в сердечной щедрости и готовности отвечать на вызовы заключается сила российского народа, передает агентство Nation News .

«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает. И объем задач для волонтеров начинает снижаться. Вы на совесть сделали свою работу. На дворе лето, можно отдохнуть с чувством выполненного долга», — обратился президент в участникам акции. По словам Путина, волонтеры вместе с «врачами, медсестрами, работниками отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения» сделали многое, чтобы «угроза начала отступать».

Эпидемия коронавируса в России пошла на спад. Об этом президент Владимир Путин сообщил во время онлайн-конференции с волонтерами акции «Мы вместе».

Президент поблагодарил врачей, волонтеров и работников промышленности за труд во время COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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