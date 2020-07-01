01 июля 2020

Песков оценил идею сенатора США ввести санкции против Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Происходящее в США и идея ввести санкции против Владимира Путина «труднообъяснимы», считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «труднообъяснимым» желание сенатора США Боба Менендеса ввести санкции против главы государства.

Ранее Менендес внес изменения в оборонный бюджет Соединенных Штатов, которые подразумевают санкции против Владимира Путина и властей РФ за «сговор» с талибами. Речь идет о заморозке активов, запрете на въезд в страну и запрете на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором РФ.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором говорилось о неком подразделении военной разведки России, которое якобы побуждало боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) нападать на военных международной коалиции в Афганистане. Также издание утверждало, что Вашингтон перехватил информацию о переводе российских денег на счета талибов. Эту информацию позже опровергла и разведка США, и Россия, и талибы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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