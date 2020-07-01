Песков оценил идею сенатора США ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «труднообъяснимым» желание сенатора США Боба Менендеса ввести санкции против главы государства.
Ранее Менендес внес изменения в оборонный бюджет Соединенных Штатов, которые подразумевают санкции против Владимира Путина и властей РФ за «сговор» с талибами. Речь идет о заморозке активов, запрете на въезд в страну и запрете на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором РФ.
«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Газета The New York Times ранее выпустила материал, в котором говорилось о неком подразделении военной разведки России, которое якобы побуждало боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) нападать на военных международной коалиции в Афганистане. Также издание утверждало, что Вашингтон перехватил информацию о переводе российских денег на счета талибов. Эту информацию позже опровергла и разведка США, и Россия, и талибы.