Тюменский бюджет потратит миллиарды на главный долгострой ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Нижневартовск, сотрудничество, город нижневартовск, больница
Медучреждение в Нижневартовске возводится с 2008 года Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В строящуюся многофункциональную больницу в Нижневартовке (ХМАО) поставят оборудования на 3,8 млрд рублей, выделенных из бюджета Тюменской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Медучреждение возводится с 2008 года.

Согласно документации из закупки, в больницу поставят 59 аппаратов ИВЛ, 45 аппаратов ингаляционной анестезии и другие лоты. Победителем аукциона стал «Концерн радиостроения «Вега» (входит в Ростех). Оборудование должно быть поставлено и установлено до 15 июня 2021 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что-то антимонопольщики трижды аннулировали результаты госзакупок по больнице в Нижневартовске из-за одних и тех же нарушений в документации. Возобновить возведение больницы, которое ведется по программе «Сотрудничество», удалось только осенью 2019 года. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2022 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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