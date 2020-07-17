Тюменский бюджет потратит миллиарды на главный долгострой ХМАО

В строящуюся многофункциональную больницу в Нижневартовке (ХМАО) поставят оборудования на 3,8 млрд рублей, выделенных из бюджета Тюменской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Медучреждение возводится с 2008 года.
Согласно документации из закупки, в больницу поставят 59 аппаратов ИВЛ, 45 аппаратов ингаляционной анестезии и другие лоты. Победителем аукциона стал «Концерн радиостроения «Вега» (входит в Ростех). Оборудование должно быть поставлено и установлено до 15 июня 2021 года.
Ранее «URA.RU» сообщало, что-то антимонопольщики трижды аннулировали результаты госзакупок по больнице в Нижневартовске из-за одних и тех же нарушений в документации. Возобновить возведение больницы, которое ведется по программе «Сотрудничество», удалось только осенью 2019 года. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2022 году.
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