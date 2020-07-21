Киевский ученый: Иисус и Зевс были украинцами

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Ранее Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук обвинил Организацию объединенных наций в распространении «пропаганды». Его возмутила инфографика ООН, в которой украинский язык значится «поздним ответвлением» от русского .

Историк утверждает, что именно на территории современной Украины случился Великий потоп, который описан в Библии. Он отмечает, что богами евреев и греков были предки украинцев. Кроме того, Пиддубный считает, что древние греки не создавали богатую культуру и свой пантеон богов. Все это они украли у древних украинцев, история которых насчитывает порядка трех тысяч лет.

«Вторая часть имени библейского Нимрода — род — однозначно указывает на его праукраинское происхождение, а первая, вначале была „нип“, что вместе составляет „нипрод“ — Днепровский род», — цитирует выдержки из книги директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По его словам, они же дали миру мифы, героев и науку, которые «ложно» приписывают древним грекам. Автор книги находит в переводах древних текстов слова, звучащие похоже на украинские, и приводит их как доказательство своих предположений.

Богами и пророками евреев были украинцы. Об этом в своей книге написал киевский историк и ученый Сергей Пиддубный.

Богами евреев и греков были предки украинцев, считает историк Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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