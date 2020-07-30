Посол РФ заступился за россиян, задержанных в Белоруссии

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Аэропорт. Курган, аэропорт, чемоданы
Россияне остановились в белорусском санатории, так как опоздали на рейс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Российские граждане, которых задержали в Белоруссии, не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в республике. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Трактовка рядом СМИ факта задержания российских граждан на территории Белоруссии как попытки вмешательства во внутренние дела республики — не имеет под собой никаких оснований», — передает слова Мезенцева RT. Он отметил, что граждане РФ отправились в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс.

Мезенцев пообещал, что посольство обеспечит защиту прав задержанных. «Ношение камуфляжной формы, как и отказ от спиртного, в Белоруссии не является основой для действий правоохранителей», — подчеркнул посол. Он добавил, что в России ждут обоснований для задержания. Также Мезенцев предположил, что россияне могут заниматься охраной в сфере энергетики в другой стране.

В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском. Их всех подозревают в организации массовых беспорядков на территории страны. В ночь на 29 июля стало известно о задержании 32 человек на юге Белоруссии. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат к ЧВК «Вагнер». В Кремле не понимают, на каких основаниях россияне были задержаны и потребовали объяснений. Секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что Белоруссия усилит границу с Россией после задержания наемников.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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