07 августа 2020

Экс-солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии. Все из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Юлии Началовой. Москва, разин андрей
Андрей Разин заявил, что Александр Прико находится в тяжелом состоянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико, у которого был диагностирован коронавирус, находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Instagram рассказал основатель музыкального коллектива, продюсер Андрей Разин.

«Состояние солиста первого состава группы „Ласковый май“ Саши Прико остается тяжелым. Врачи больницы Святого Георгия Победоносца СПБ делают все? возможное, иде? т диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID», — написал Разин.

По его словам, врачи взяли пункцию для более детальной оценки состояния Прико. Последний, в свою очередь, «ни в чем не нуждается», продюсер держит связь с врачами и женой экс-солиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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