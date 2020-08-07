Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико, у которого был диагностирован коронавирус, находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Instagram рассказал основатель музыкального коллектива, продюсер Андрей Разин.
«Состояние солиста первого состава группы „Ласковый май“ Саши Прико остается тяжелым. Врачи больницы Святого Георгия Победоносца СПБ делают все? возможное, иде? т диагностирование, специалисты выясняют, какие органы пострадали от COVID», — написал Разин.
По его словам, врачи взяли пункцию для более детальной оценки состояния Прико. Последний, в свою очередь, «ни в чем не нуждается», продюсер держит связь с врачами и женой экс-солиста.
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