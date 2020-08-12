Пассажирам Utair выдают ваучеры, которыми нельзя воспользоваться

По словам тюменцев, при попытке оформить билет с использованием ваучера, сайт Utair выдает ошибку Фото: Алексей Андронов © URA.RU

При оформлении новых авиабилетов с использованием ваучеров за отмененные ранее перелеты сайт компании Utair выдает ошибку. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, столкнувшиеся с ситуацией. По их словам, при стандартной форме оплаты таких проблем не возникает.

«В мае у меня отменился рейс Тюмень-Ханты-Мансийск. За это мне выдали ваучер на сумму неиспользованного билета: около семи тысяч рублей. Буквально на днях я решил его использовать, чтобы компенсировать часть затрат на покупку новых билетов. Зашел на сайт, заполнил все формы, но когда дело дошло до оплаты заказа, сайт Utair начал выдавать ошибку», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что проблема исчезла после выбора стандартной формы оплаты без использования ваучера. Билеты удалось оформить, но за полную стоимость. Получить оперативный комментарий в авиакомпании Utair URA.RU не удалось: туда был направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что Utair продает билеты на отмененные рейсы. Но вернуть за них деньги тюменцы не могут.