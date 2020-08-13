Министерство иностранных дел России против вмешательства в отношения РФ и Белоруссии — Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий школам — ипотечные ставки могут рекордно снизиться. Все самые интересные и важные новости России на 13 августа — в обзоре URA.RU:
МИД РФ отреагировал на вмешательство третьих стран в отношения России и Белоруссии
- В Министерстве иностранных дел РФ считают, что попытки рассорить Россию и Белоруссию со стороны других государств, не будут иметь успеха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы.
- В тоже время в Минске силовики заблокировали работу российской компании «Яндекс» и произвели там обыски.
Глава правительства одобрил субсидии школам
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в котором указано, что все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году, сообщает ТАСС.
Ипотека в России станет доступнее, цены в России могут вырасти
- Средняя ипотечная ставка в России снизится до исторического минимума. Она станет ниже 8%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
- Программу льготной ипотеки под 6,5% для россиян могут продлить еще на год. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
- Экономисты считают, что из-за выросшего госдолга России в стране может увеличиться инфляция, что приведет к росту цен. Это может произойти, если в течение полугода размер госдолга продолжит расти.
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Между тем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП.
Названа стоимость российской вакцины от коронавируса
- Цена на российскую вакцину против COVID-19 для зарубежных стран составит около пяти долларов за дозу. Эксперты не исключают удешевление стоимости вакцины тогда, когда начнется ее промышленное производство, пишет ТАСС.
Россия возобновит авиасообщение со странами СНГ
- В правительстве России рассматривают возможность открытия границ со многими странами СНГ с 1 сентября. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров РФ.
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