Ипотека в России стала доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство иностранных дел России против вмешательства в отношения РФ и Белоруссии — Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий школам — ипотечные ставки могут рекордно снизиться. Все самые интересные и важные новости России на 13 августа — в обзоре URA.RU:

МИД РФ отреагировал на вмешательство третьих стран в отношения России и Белоруссии

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что попытки рассорить Россию и Белоруссию со стороны других государств, не будут иметь успеха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы.

В тоже время в Минске силовики заблокировали работу российской компании «Яндекс» и произвели там обыски.

Глава правительства одобрил субсидии школам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в котором указано, что все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году, сообщает ТАСС.

Ипотека в России станет доступнее, цены в России могут вырасти

Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

Цена на российскую вакцину против COVID-19 для зарубежных стран составит около пяти долларов за дозу. Эксперты не исключают удешевление стоимости вакцины тогда, когда начнется ее промышленное производство, пишет ТАСС.

Россия возобновит авиасообщение со странами СНГ

В правительстве России рассматривают возможность открытия границ со многими странами СНГ с 1 сентября. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров РФ.

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