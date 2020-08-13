Самое важное в России на 13 августа. Льготную ипотеку хотят продлить, регионам помогут с питанием школьников, границы откроют с сентября

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Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, новостройки, новое жилье, ключи от квартир
Ипотека в России стала доступнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство иностранных дел России против вмешательства в отношения РФ и Белоруссии — Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий школам — ипотечные ставки могут рекордно снизиться. Все самые интересные и важные новости России на 13 августа — в обзоре URA.RU:

МИД РФ отреагировал на вмешательство третьих стран в отношения России и Белоруссии

Глава правительства одобрил субсидии школам

  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в котором указано, что все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году, сообщает ТАСС.

Ипотека в России станет доступнее, цены в России могут вырасти

Названа стоимость российской вакцины от коронавируса

  • Цена на российскую вакцину против COVID-19 для зарубежных стран составит около пяти долларов за дозу. Эксперты не исключают удешевление стоимости вакцины тогда, когда начнется ее промышленное производство, пишет ТАСС.

Россия возобновит авиасообщение со странами СНГ

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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