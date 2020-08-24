Литва готовила на территории Белоруссии воздушную провокацию, запустив зонд из восьми воздушных шаров с протестной символикой. Нейтрализация объекта белорусским боевым вертолетом попала на видео.
На кадрах с вертолета видны воздушные шары и бело-красный флаг (неофициальный флаг Белоруссии, который используют протестующие — прим. ред.). «Провокация» представляет собой связку шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым полотном, которая после сближения с летательным аппаратом была рассеяна в районе населенного пункта Лужи», — сообщает издание Belvpo. На сайте отмечается, что провокация готовилась на самом высшем уровне прибалтийского государства.
О попытке нарушения воздушного пространства Белоруссии со стороны Литвы минобороны республики заявило вечером в воскресенье, 23 августа, передает RT. Позже в оборонном ведомстве предположили, что в шариках могли быть взрывчатые или ядовитые вещества, сообщает «Национальная служба новостей». Уточняется, что полет шаров был прекращен без применения оружия.
Во время выступления на митинге в Гродно президент Беларуси Александр Лукашенко упомянул Польшу и Литву. По его словам, войска НАТО подбираются на территории этих государств, чтобы «оттяпать хотя бы кусочек западной жемчужины Белоруссии», уточняет телеканал 360.
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