В Госдуме придумали новую меру поддержки для семей с детьми

Сумму налогового вычета на детей необходимо увеличить в три раза. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Письмо с данной инициативой чиновник направил российскому министру финансов Антону Силуанову.
«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до 4 тысяч рублей на первого и второго ребенка, до 8 тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка», — цитирует Федорова RT. Также политик хочет поднять до 600 тысяч рублей в год сумму дохода, при которой россияне могут получать вычет.
Сейчас налоговый вычет для первых двух детей составляет 1,4 тысячи рублей. На третьего ребенка вычет будет уже 3 тысячи. При этом вычет на ребенка можно получать до того момента, пока сумма дохода, которая облагается налогом в 13%, не достигнет 350 тысяч.
Также власти собираются выдать семьям с детьми по 30 тысяч рублей на «решение текущих проблем». Список ситуаций, в которых родители получат выплаты, расширен.
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