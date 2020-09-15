15 сентября 2020

Политолог увидел признаки постановки в фото Навального после комы

© Служба новостей «URA.RU»
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ВИП. Екатеринбург. , улыбка, навальный алексей, портрет
Сосновский перечислил странности снимка, который опубликовал Алексей Навальный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Фотография, которую опубликовал блогер Алексей Навальный после выхода из комы, является постановочной. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист и политолог Александр Сосновский.

Накануне блогер опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы. На фото запечатлен он в больничной палате в окружении членов семьи. Сосновский перечислил странности снимка. Он заметил, что подушки и белье на кровати блогера находятся в идеальном состоянии.

«Такое ощущение, что на них никто не лежал. Аппараты за спиной не в рабочем состоянии. У Навального видна канюля на руке, но нет никаких следов в области подключичной артерии. Нет никаких следов в области шеи, указывающих на оперативное вмешательство», — отметил политолог.

Также журналист обратил внимание на вымытые волосы блогера и его свежий вид. Он предположил, что у пациента после комы должен быть изможденный вид, поскольку его могли кормить только искусственным путем. «Фото действительно сделано в палате Навального? Или это постановка? Кто делал фото, какое отношение он/она имеют в Навальному? Был ли Навальный на грани смерти или это разыгранный фарс?» — задался вопросами Сосновский.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», где блогер пришел в себя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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