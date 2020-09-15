Политолог увидел признаки постановки в фото Навального после комы

Фотография, которую опубликовал блогер Алексей Навальный после выхода из комы, является постановочной. Об этом в своём Telegram-канале написал журналист и политолог Александр Сосновский.
Накануне блогер опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы. На фото запечатлен он в больничной палате в окружении членов семьи. Сосновский перечислил странности снимка. Он заметил, что подушки и белье на кровати блогера находятся в идеальном состоянии.
«Такое ощущение, что на них никто не лежал. Аппараты за спиной не в рабочем состоянии. У Навального видна канюля на руке, но нет никаких следов в области подключичной артерии. Нет никаких следов в области шеи, указывающих на оперативное вмешательство», — отметил политолог.
Также журналист обратил внимание на вымытые волосы блогера и его свежий вид. Он предположил, что у пациента после комы должен быть изможденный вид, поскольку его могли кормить только искусственным путем. «Фото действительно сделано в палате Навального? Или это постановка? Кто делал фото, какое отношение он/она имеют в Навальному? Был ли Навальный на грани смерти или это разыгранный фарс?» — задался вопросами Сосновский.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», где блогер пришел в себя.
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