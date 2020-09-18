18 сентября 2020

Врач в Европе похвастался, что отказался помогать русскому

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Пациент в майке «Russia» спросил, где родильное отделение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Знаменитый в Латвии анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис похвастался тем, что отказал в помощи пациенту в майке с надписью Russia, который говорил по-русски. Молодой человек просил показать ему, где родильное отделение.

«Я сказал: „Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском“. Он развернулся и ушел», — приводит объяснение Фурманиса РИА «Новости». При этом 40% населения страны считают русский своим родным языком, однако он имеет статус иностранного.

Инцидент произошел в столице Латвии в больнице имени Стардыня. Медик подчеркнул, что он латыш «до костей». У него даже есть майка с такой надписью, рассказал врач.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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