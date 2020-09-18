Врач в Европе похвастался, что отказался помогать русскому

Знаменитый в Латвии анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис похвастался тем, что отказал в помощи пациенту в майке с надписью Russia, который говорил по-русски. Молодой человек просил показать ему, где родильное отделение.
«Я сказал: „Добрый день. Здесь Латвия. Начнем с того, что будем говорить на латышском“. Он развернулся и ушел», — приводит объяснение Фурманиса РИА «Новости». При этом 40% населения страны считают русский своим родным языком, однако он имеет статус иностранного.
Инцидент произошел в столице Латвии в больнице имени Стардыня. Медик подчеркнул, что он латыш «до костей». У него даже есть майка с такой надписью, рассказал врач.
Подписывайтесь на URA.RU в