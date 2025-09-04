04 сентября 2025

ЦБ дал советы, как не попасть в черный список банков

Банк России: даже законопослушные граждане могут попасть в мошеннические схемы
Даже граждане, строго соблюдающие законы, могут непреднамеренно оказаться вовлеченными в мошеннические схемы или вызвать подозрения у банка по неосторожности. Для того чтобы снизить риск подобных ситуаций, Банк России рекомендует придерживаться ряда мер предосторожности.

В частности, регулятор советует не осуществлять финансовые операции по просьбе незнакомцев и не возвращать самостоятельно средства, ошибочно поступившие на счет. В подобных случаях следует связаться с банком и попросить выполнить возврат средств по реквизитам отправителя.

Кроме того, категорически не рекомендуется передавать третьим лицам банковскую карту или предоставлять доступ к интернет-банку. Также стоит воздержаться от переводов денег незнакомым лицам, в том числе от оплаты по номеру телефона в торговых точках и на рынках, поскольку такие транзакции могут быть расценены банком как подозрительные, отмечается в сообщении Банка России.

Центральный банк разъяснил, что при осуществлении денежных переводов в адрес других лиц, например, при оплате товаров и услуг, а также при отправке подарков коллегам или родственникам, необходимо обязательно указывать назначение платежа. Такой подход позволит банку более четко понимать суть транзакций и снизит вероятность возникновения дополнительных вопросов.

