04 сентября 2025

FT: США свернет программу военной помощи для стран, граничащих с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соединенные штаты сократят финансирование для стран, граничащих с Россией
Соединенные штаты сократят финансирование для стран, граничащих с Россией Фото:

США прекратят финансирование программ по обеспечению безопасности для ряда европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.

«США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией...», — сказано в сообщении Financial Times. Кроме того, отмечается, что на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам о прекращении финансирования инициатив, связанных с обучением и вооружением военных в странах Восточной Европы.

Британское издание уточняет, что речь идет о крупнейшем за последние годы изменении в политике безопасности США по отношению к восточноевропейским союзникам. Отмечается, что сокращение финансирования может повлиять на общий уровень военной поддержки вблизи российских границ и вызвать обеспокоенность среди европейских партнеров США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США прекратят финансирование программ по обеспечению безопасности для ряда европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times. «США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией...», — сказано в сообщении Financial Times. Кроме того, отмечается, что на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам о прекращении финансирования инициатив, связанных с обучением и вооружением военных в странах Восточной Европы. Британское издание уточняет, что речь идет о крупнейшем за последние годы изменении в политике безопасности США по отношению к восточноевропейским союзникам. Отмечается, что сокращение финансирования может повлиять на общий уровень военной поддержки вблизи российских границ и вызвать обеспокоенность среди европейских партнеров США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...