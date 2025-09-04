FT: США свернет программу военной помощи для стран, граничащих с Россией

США прекратят финансирование программ по обеспечению безопасности для ряда европейских стран, граничащих с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.
«США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией...», — сказано в сообщении Financial Times. Кроме того, отмечается, что на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам о прекращении финансирования инициатив, связанных с обучением и вооружением военных в странах Восточной Европы.
Британское издание уточняет, что речь идет о крупнейшем за последние годы изменении в политике безопасности США по отношению к восточноевропейским союзникам. Отмечается, что сокращение финансирования может повлиять на общий уровень военной поддержки вблизи российских границ и вызвать обеспокоенность среди европейских партнеров США.
