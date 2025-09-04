В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

Курс рубля в обновленном макропрогнозе будет выше прежних оценок. Такое мнение озвучил министр экономического развития России Максим Решетников
«Мы построили открытую экспортно-ориентированную экономику, нарастили экспорт, и нам предстоит донастраивать эту модель. Одно из изменений в прогнозе — долгосрочный курс рубля будет крепче. И нам всем придется к этому адаптироваться. Это серьезный вызов для экономики, для внутреннего производства и для внешнего», — отметил министр в интервью для РБК на полях ВЭФ.
Он добавил, что укрепление рубля связано с необходимостью развития внутреннего производства и экономики в целом: «Если у нас не будет импорта, не будет и экспорта в тех объемах, как хотелось бы. При этом мы остаемся открытой экономикой, и важно развивать несырьевой и неэнергетический экспорт, где больше добавленной стоимости». Решетников уточнил, что речь идет о пересмотре долгосрочного прогноза курса рубля, который министерство планирует скоро представить в правительство.
Ранее эксперты отмечали, что на курс рубля в начале осени традиционно влияют цены на нефть, внешнеполитическая ситуация и политика Центрального банка РФ, поддерживающего стабильность валюты с помощью высокой ключевой ставки и бюджетного правила. В подобных условиях рубль обычно демонстрирует ограниченную волатильность, оставаясь в коридоре плюс-минус 5 рублей от текущих значений.
