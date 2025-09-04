04 сентября 2025

Орангутан из Московского зоопарка умер в 43 года

В Московском зоопарке умер орангутанг
В Московском зоопарке умер орангутанг Фото:

В Московском зоопарке скончался самец суматранского орангутана по кличке Сандокан. Об этом сообщили в представители зоопарка.

«В Московском зоопарке умер самец суматранского орангутана Сандокан, ему было 43 года, что является весьма преклонным возрастом для этого вида», — сказано в сообщении. Сотрудники отметили, что орангутан первым среди приматов добровольно позволил провести забор крови для ветеринарных исследований.

Кроме того, сообщается, что Сандокан родился в Германии в 1981 году и переехал в Москву в 1999-м. Здесь его подселили к двум самкам, где он быстро занял доминирующее положение. За время жизни в российском зоопарке у него появилось четверо детенышей.

