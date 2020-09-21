Опубликованы кадры со свадьбы Водяновой и миллиардера Арно. ФОТО, ВИДЕО

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Пресс-конференция в ТАСС Натальи Водяновой, Ксении Алферовой и Егора Бероева. Москва, водянова наталья
Наталья Водянова снова стала женой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская супермодель Наталья Водянова вновь вышла замуж. Ее супругом стал французский миллиардер Антуан Арно.

«Да!» — написала на французском языке в своем Instagram Водянова. Церемония бракосочетания прошла в Париже.

Водянова и Арно вместе с 2011 года. У пары есть двое детей. Ранее модель уже была замужем за англичанином Джастином Портманом. О предложении стать супругой Арно Водянова сообщила 1 января 2020 года, напоминает агентство Nation News.

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OUI! ????????????

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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