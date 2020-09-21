Наталья Водянова снова стала женой
Российская супермодель Наталья Водянова вновь вышла замуж. Ее супругом стал французский миллиардер Антуан Арно.
«Да!» — написала на французском языке в своем Instagram Водянова. Церемония бракосочетания прошла в Париже.
Водянова и Арно вместе с 2011 года. У пары есть двое детей. Ранее модель уже была замужем за англичанином Джастином Портманом. О предложении стать супругой Арно Водянова сообщила 1 января 2020 года, напоминает агентство Nation News.
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