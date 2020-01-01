Наталья Водянова рассказала, что прошедший год для нее был очень запоминающимся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская супермодель Наталья Водянова сообщила о помолвке. Фотографию с будущим мужем она опубликовала в Instagram.

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся», — подписала Водянова фото с возлюбленным — миллиардером Антуаном Арно. Модель добавила, что с нетерпением ждет 2020 года, который она хочет отпраздновать с любимыми и близкими.

Подписчики Водяновой обратили внимание на кольцо на безымянном пальце модели. Поклонники спросили, является ли это анонсом будущей свадьбы. Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж.

О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году. У пары есть двое детей. Ранее модель уже была замужем за англичанином Джастином Портманом. От первого брака у нее есть трое детей, напоминают «Дни.ру».