Наталья Водянова рассказала, что прошедший год для нее был очень запоминающимся
Российская супермодель Наталья Водянова сообщила о помолвке. Фотографию с будущим мужем она опубликовала в Instagram.
«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся», — подписала Водянова фото с возлюбленным — миллиардером Антуаном Арно. Модель добавила, что с нетерпением ждет 2020 года, который она хочет отпраздновать с любимыми и близкими.
Подписчики Водяновой обратили внимание на кольцо на безымянном пальце модели. Поклонники спросили, является ли это анонсом будущей свадьбы. Супермодель подтвердила, что в скором времени выходит замуж.
О романе Водяновой и Арно стало известно в 2011 году. У пары есть двое детей. Ранее модель уже была замужем за англичанином Джастином Портманом. От первого брака у нее есть трое детей, напоминают «Дни.ру».