На Нобелевскую премию выдвинули уборщицу из российской деревни

Женщина победила на выборах в деревне (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения в Костромской области, выдвинули на Нобелевскую премию мира. Кандидатуру россиянки Нобелевскому комитету предложил журналист «Московского комсомольца» Дмитрий Попов.

«Выдвинуть [на Нобелевскую премию мира] мы решили уборщицу Марину Удгодскую, по недоразумению выигравшую выборы в Повалихинском сельском поселении Чухломского района Костромской области», — сообщает издание. Кандидатуру обосновали тем, что Удгодская выиграла местные выборы в России, тем самым доказав, что именно человек труда должен осуществлять государственное управление.

Авторы инициативы получили уведомление из комитета премии с благодарностью за номинацию. «И вот тут уже с полным правом можно заявлять: Марина Удгодская номинирована на Нобелевскую премию мира», — заключил журналист. Он также уточнил, что в ответном письме его попросили не разглашать предложенную кандидатуру третьим лицам. Доступ к именам выдвиженцев на премию этого года, по данным комитета, будет открыт лишь через 50 лет.

Ранее писатель Сергей Комков сообщил, что выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, передает «Национальная служба новостей». В борьбе за премию российскому лидеру могут составить конкуренцию блогер Алексей Навальный, американский лидер Дональд Трамп, экоактивистка Грета Тунберг, а также экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее муж блогер Сергей Тихановский, сообщает агентство Nation News.