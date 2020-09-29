Журналу Forbes предложили публиковать списки самых бедных россиян

Если Forbes не примет предложение, «Коммунисты России» призовут с бойкоту издания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вместо рейтинга самых богатейших россиян журнал Forbes предложили публиковать списки самых бедных граждан РФ. Такое предложение сделал глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Весь этот список богачей, проклятых буржуинов, давно всем известен и практически не меняется <…> Forbes всем надоел с этими списками самых богатых из богатых, и мы требуем от журнала проводить действительно важные для общества исследования о самых бедных россиянах», — приводит слова Сурайкина пресс-служба партии. Узнать, почему эти люди обнищали, и чем государство может им помочь будет содержать гуманитарный смысл, подчеркнул он. Суракйин добавил, что если Forbes не примет эту инициативу, то партия «Коммунисты России» призовет к бойкоту журнала.

Ранее журнал Forbes обновил список богатейших россиян, передает агентство Nation News. Так, председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином с состоянием в 22,7 миллиарда долларов, пишет RT.