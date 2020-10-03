В Госдуме предложили включить Карабах в состав России

Жириновский предложил включить в состав России все территории Армении и Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика должна войти в состав России, чтобы войны за территорию прекратились. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Нагорный Карабах войдет [в состав России], и там будет управление из Москвы», — предложил Жириновский. По его словам, это позволит остановить войну за территорию и снимет претензии Армении и Азербайджана на Карабах. Также политик рассказал, что возможно наделить Нагорный Карабах суверенитетом и ввести на его территорию российские войска, которые будут следить за соблюдением международных договоренностей.

Жириновский уверен, что нейтралитет в Нагорном Карабахе может обеспечить только Россия. Присутствие в регионе любой другой страны обострит противостояние Армении и Азербайджана.

Ранее Жириновский предложил включить в состав России все территории Армении и Азербайджана. Он отметил, что это возможно только при взаимном согласии правительств государств. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, если «Турцию устранят из Южного Кавказа», передает «Национальная служба новостей».