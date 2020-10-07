Путин использовал день рождения, чтобы решить вопросы в Карабахе

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин, отмечающий 7 октября 68-летие, обсудил с лидерами государств, которые решили его поздравить, военный конфликт в Нагорном Карабахе. Среди тех, кто поздравил российского главу, были премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В ряде бесед с руководителями стран — членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», — говорится в сообщении на сайте президента России. Кроме Пашиняна и Алиева, Путина поздравили главы Белоруссии, Израиля, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Индии. Также российского президента поздравили бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

С днем рождения президента РФ поздравили и простые граждане зарубежных стран. Некоторые из иностранцев написали поздравительные слова на русском языке.

?????????????? С Днём Рождения Президент??????????????

Опубликовано Olga Giacomini Среда, 7 октября 2020 г.

Auguri presidente

Опубликовано Dominique Vernel Среда, 7 октября 2020 г.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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