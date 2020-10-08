Дмитрий Медведев объявил о расширении проекта «ПолитСтартап» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» использует свой кадровый проект «ПолитСтартап» для подготовки кандидатов на выборы в Госдуму 2021 года. С помощью этого проекта единороссы рассчитывают привлечь к голосованию новые лица. Ранее «ПолитСтартап» использовался для обучения участников муниципальных и региональных выборов, но его было решено расширить после Единого дня голосования-2020.

«Проект „ПолитСтартап“ открыл для тысяч молодых людей по всей стране путь в политику. Каждый из вас работал в крайне непростой избирательной кампании — теперь вы все закаленные политические бойцы. Она проходила в весьма сложных условиях из-за пандемии коронавируса и связанной с этим социальной изоляции. Но вы смогли одержать верх над политическими оппонентами», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с выпускниками «ПолитСтартапа».

Андрей Турчак сообщил о снятии возрастных ограничений для участников проекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В преддверии выборов в Госдуму «Единая Россия» обучит на своей площадке 150 человек по образовательному модулю «Политический лидер». Весной 2021 года они смогут принять участие в предварительном партийном голосовании к выборам в парламент. В то же время партия ужесточит требования к участникам «ПолитСтартапа». «Нужно смотреть на реальные способности и возможности человека, его реальные успехи в медиа-сфере, на изменения динамики поддержки, социологические замеры тоже надо делать. Наша задача — победа, а не просто участие», — сказал Медведев.

Кроме того, будет снято ограничение по возрасту для участников «ПолитСтартапа». Сейчас оно составляет 35 лет. «Госдума — это высший законодательный орган власти в нашей стране, на котором после внесения поправок в Конституцию РФ лежит повышенная ответственность», — сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев сообщил, что вскоре партия начнет работу над созданием Народной программы, с которой единороссы пойдут на выборы 2021 года.