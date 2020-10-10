Немецкий политолог предрек РФ жуткие санкции

Берлин может ввести новые санкции в отношении России, если будет установлена ее причастность к убийству чеченского боевика Фото: Алена Полозова © URA.RU

Если немецкий суд установит связь убийцы бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили с Кремлем, России могут грозить новые санкции. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

«Если суд, когда закончится, не дай бог скажет, что он так просто установил, что убийство было заказано Кремлем, то вы представляете, что здесь будет», — цитирует Рара радио Sputinik. По словам политолога, подобное судебное постановление грозит России новым скандалом, а также очередными санкциями.

Сегодня начался суд над россиянином Вадимом Красиковым, подозреваемом в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Убитый являлся бывшим чеченским полевым командиром, также его фамилия фигурировала среди организаторов терактов в Беслане и Москве в 2004 году.

Хангошвили был убит в августе прошлого года в Берлине. По версии следствия, убийца приблизился к нему на велосипеде и сделал два выстрела из пистолета Glok.