Доктор Мясников объяснил, как ослабить влияние коронавируса

Телеведущий и врач Александр Мясников уверен, что коронавирус, переходя от человека к человеку ослабевает. По его словам, если соблюдать масочный режим, вести здоровый образ жизни и не поддаваться панике, COVID-19 можно перенести как легкую простуду.
Мясников в интервью радио «Комсомольская правда» отметил, что карантин мало защищает от распространения коронавируса, инфекцией должны переболеть не менее 50% жителей планеты. По его словам, только проходя через организм, инфекция ослабевает. «Коронавирус, проходя через нас, теряет свою интенсивность, теряет свою вирулентность. Следующий человек уже заражается более слабым вирусом, следующий — еще более слабым», — уверяет Мясников.
Он также рассказал, что расхожее мнение о том, что табак и спиртное могут уберечь от коронавируса, является вымыслом. «Курение, доказано, является мощным фактором риска для тяжелой формы коронавируса… Доказано, что курение входит во все факторы риска — такие, как ожирение, диабет, хроническая болезнь легких… Не надо обманываться», — советует Мясников.
Врач также рассказал, что на заболеваемость влияет генетическая предрасположенность. Сам он регулярно занимается спортом, купается в проруби и хотя работает в «красной зоне», до сих пор не переболел коронавирусом. Мясников посоветовал россиянам не пренебрегать рекомендацией носить в общественных местах маски.
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