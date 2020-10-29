29 октября 2020

Российских автомобилистов смогут засудить за езду без техосмотра

© Служба новостей «URA.RU»
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Отсутствие техосмотра может привести к серьезным последствиям, предупреждают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители, которые в период ограничительных мер оформили полис ОСАГО без прохождения диагностики, должны до 31 октября 2020 года пройти техосмотр. Его отсутствие может привести к серьезным последствиям, предупреждают эксперты.

Автомобилисты, которые с 1 ноября продолжат выезжать на дороги с просроченной диагностической картой, не теряют полис ОСАГО. Но если по его вине произойдет ДТП, а подтверждения актуального документа о пройденном техосмотре не окажется, страховщик ОСАГО после выплаты возмещения пострадавшему по закону получает право обратить регрессное требование к водителю в объеме произведенной выплаты. Страховщику необязательно сообщать номер диагностической карты, поскольку у него есть доступ к базе ТО, чтобы проверить, прошел или нет автомобиль технический осмотр в этот период.

«Помните, что, если вы не прошли ТО, а полис действует, страховая компания вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора», — рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Ранее в МВД России предупредили: водителей привлекут к уголовной ответственности за намеренное обращение к организациям, которые проводят технический осмотр машин без соответствующей аккредитации. В случае, если в отношении гражданина совершены противоправные действия при проведении техосмотра автомобиля, ему следует обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением, уточнили в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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