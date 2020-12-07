Ученый рассказал о двух уровнях защиты от коронавируса

У организма человека есть врожденный и приобретенный уровни иммунитета, с помощью которых он защищается от коронавируса и других инфекций. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Цветков.
«[Врожденный] иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Специфический иммунитет (приобретенный в течение жизни — прим. ред.) — это второй барьер, второй уровень», — цитирует радио Sputnik Цветкова. По его словам, второй уровень защиты можно получить с помощью вакцинации.
Ученый отметил, что прививка помогает организму выработать защиту против определенной инфекции. По такому же принципу работает вакцина от коронавируса, подчеркнул Цветков.
В вакцинации от COVID-19 в России раньше всех поучаствуют работники образовательной и здравоохранительной сфер, а также сотрудники городских социальных служб. Главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не создана для определенной возрастной группы.
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