Ученый рассказал о двух уровнях защиты от коронавируса

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Андрей Цветков рассказал, что существует врожденный и приобретенный иммунитет к вирусам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У организма человека есть врожденный и приобретенный уровни иммунитета, с помощью которых он защищается от коронавируса и других инфекций. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Цветков.

«[Врожденный] иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Специфический иммунитет (приобретенный в течение жизни — прим. ред.) — это второй барьер, второй уровень», — цитирует радио Sputnik Цветкова. По его словам, второй уровень защиты можно получить с помощью вакцинации.

Ученый отметил, что прививка помогает организму выработать защиту против определенной инфекции. По такому же принципу работает вакцина от коронавируса, подчеркнул Цветков.

В вакцинации от COVID-19 в России раньше всех поучаствуют работники образовательной и здравоохранительной сфер, а также сотрудники городских социальных служб. Главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не создана для определенной возрастной группы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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