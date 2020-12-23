Пахмутова и ее супруг заразились коронавирусом в элитной клинике

Композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт Николай Добронравов заразились коронавирусом в госпитале в Барвихе, где проходили профилактику. За обследование с учетом 60-ти процентной скидки пара заплатила 400 тысяч рублей.
«А там они подхватили COVID. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в „красной зоне“, состояние удовлетворительное», — передает комментарии друзей семьи портал «Дни.ру».
Ранее стало известно, что супруги госпитализированы в ЦКБ. Александре Пахмутовой в этом году исполнился 91 год. Ее мужу Николаю Добронравову сейчас 92 года.
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