Пахмутова и ее супруг заразились коронавирусом в элитной клинике

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Александра Пахмутова и ее супруг Николай Добронравов заразились коронавирусом в госпитале в Барвихе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт Николай Добронравов заразились коронавирусом в госпитале в Барвихе, где проходили профилактику. За обследование с учетом 60-ти процентной скидки пара заплатила 400 тысяч рублей.

«А там они подхватили COVID. И теперь переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в „красной зоне“, состояние удовлетворительное», — передает комментарии друзей семьи портал «Дни.ру».

Ранее стало известно, что супруги госпитализированы в ЦКБ. Александре Пахмутовой в этом году исполнился 91 год. Ее мужу Николаю Добронравову сейчас 92 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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