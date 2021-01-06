Актер из новогоднего обращения Непутина: я уважаю президента

По мнению Никиты Кукушкина, уважения заслуживает каждый человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Никита Кукушкин, выступающий в амплуа «непрезидента России Невладимира Невладимировича Непутина», признался, что исправил текст для новогоднего обращения, который был подготовлен изначально. Как объяснил артист, он счел нужным сделать это для того, дабы избавиться от ненужной агрессии в выступлении. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак для ее youtube-программы «Осторожно, Собчак».

Как рассказал Кукушкин, с предложением выступить в роли «Невладимира Невладимировича Непутина» к нему обратилась основатель и гендиректор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева. «В тексте, который был предложен мне изначально, присутствовала какая-то агрессия и ненависть, как мне показалось. Нелюбовь по отношению к человеку, к которому идет это обращение», — заявил актер. Отвечая на уточняющий вопрос Собчак, он согласился с тем, что первоначальный текст был написан без уважения к президенту РФ Владимиру Путину, двойником которого является герой Кукушкина.

«В этом тексте не было попытки поговорить, любя поговорить, уважая поговорить, честно поговорить. Была попытка хаить, обвинять, не предлагать ничего. И мне показалось это неинтересным», — объяснил артист. Чтобы исправить это, Кукушкин вместе со своим другом, имя которого он предпочел не называть, и драматургом Валерием Печейкиным полностью переделали изначальную мысль: ввели саму историю с двойником президента, выбрали направление мысль и саму суть обращения.

Как признался Кукушкин, он уважает российского лидера Владимира Путина. «Я стараюсь уважать каждого человека, с которым я общаюсь. Я могу быть не согласен, иметь другую точку зрения, но уважение — основа», — объяснил артист.

Видеообращение «непрезидента России Невладимира Невладимировича Непутина» набрало миллионы просмотров на YouTube. Как признался Кукушкин, он не ожидал такого успеха — по словам артиста, было неловко, когда его видео набрало больше просмотров, чем новогодние обращения лидеров ряда государств. Последнее видео «двойника президента», опубликованное 31 декабря 2020 года, на сегодняшний день набрало 1,75 млн просмотров.

Ранее Никита Кукушкин принял участие в записи видео в поддержку фигурантов «московского дела». Также он призывал россиян принять участие в согласованном митинге в поддержку политзаключенных в Москве.