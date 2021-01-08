08 января 2021

Синоптики объяснили причину январских морозов в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снег, зима, женщина, гор сад, пенсинерка
В Европейскую часть России придут морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Европейскую часть РФ придут морозы, соответствующие климатической норме. Похолодания связаны с тем, что в центр России впервые за зиму начнет поступать арктический воздух. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России, особенно на ее северной и центральной части, будет погода возвращаться к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс», — передает слова Вильфанда ТАСС. Синоптик отметил, что температура начнет опускаться уже в субботу, а в воскресенье достигнет своей климатической нормы. Холода также ждут жителей Питера, Архангельска, Коми, Новгорода, Твери, Смоленска и Иванова.

Ранее Вильфанд рассказал, что 11 января ожидается резкое похолодание в европейской части России. По его прогнозам, россиян в этот период также ждут сильные снегопады.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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