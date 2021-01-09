В России растет количество погибших от коронавируса

Количество погибших от коронавируса увеличилось на 470 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 309 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заразившихся составило 3 379 103 человек. Всего за прошедшие сутки жертвами инфекции стали 470 человек, что на 16 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщает оперштаб. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 470 человек. В общей сложности от вируса погибло 61381.

Первое место среди российских регионов по количеству заболевших в сутки по-прежнему занимает Москва. В городе зафиксировано 4900 новых случаев инфекции. На втором месте — Санкт-Петербург с 3006 заболевшими. Замыкает тройку Московская область (1184 новых случаев).

Среди регионов УрФО в лидерах находится Свердловская область с 385 заболевшими за сутки. В ХМАО и ЯНАО количество новых случаев составило 193 и 123 соответственно. В Челябинской области за сутки заразились 295 человек, в Тюменской — 155. В Курганской области зафиксировано 106 новых случаев заболевания, в Пермском крае — 288.

Ранее бельгийские ученые сообщили о новых осложнениях у переболевших коронавирусом. По словам специалистов, которые приводит « Царьград », у выздоровевших инфекция может проявляться еще на протяжении трех месяцев в виде обострения хронического заболевания.