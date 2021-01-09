В России растет количество погибших от коронавируса

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , скорая помощь, защитная одежда, машина скорой помощи, медицина, covid-19, covid19, коронавирус, врач в защитном костюме
Количество погибших от коронавируса увеличилось на 470 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 309 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заразившихся составило 3 379 103 человек. Всего за прошедшие сутки жертвами инфекции стали 470 человек, что на 16 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — сообщает оперштаб. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 470 человек. В общей сложности от вируса погибло 61381.

Первое место среди российских регионов по количеству заболевших в сутки по-прежнему занимает Москва. В городе зафиксировано 4900 новых случаев инфекции. На втором месте — Санкт-Петербург с 3006 заболевшими. Замыкает тройку Московская область (1184 новых случаев).

Среди регионов УрФО в лидерах находится Свердловская область с 385 заболевшими за сутки. В ХМАО и ЯНАО количество новых случаев составило 193 и 123 соответственно. В Челябинской области за сутки заразились 295 человек, в Тюменской — 155. В Курганской области зафиксировано 106 новых случаев заболевания, в Пермском крае — 288.

Ранее бельгийские ученые сообщили о новых осложнениях у переболевших коронавирусом. По словам специалистов, которые приводит «Царьград», у выздоровевших инфекция может проявляться еще на протяжении трех месяцев в виде обострения хронического заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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