Оптимистичные ожидания по спросу на нефть и перспективы по ее добыче после решение ОПЕК+ спровоцировали подорожание сырья. Нефть марки Brent впервые практически за год поднялась выше 57 долларов за баррель (+0,72%). Нефть WTI также показала рост — 53,7 доллара за бочку (+0,92%). На фоне подорожания нефти рубль вырос к доллару и евро. Во время торгов курс доллара снизился на 41 копейку и составил 73,53 рубля, европейская валюта упала на 57 копеек, до 89,77 рубля.
События в России
За год в России услуги ЖКХ
В новогодние праздники в России на 27% выросли траты граждан на электронику. Также на 22% увеличились траты на медицинские услуги. Аналитики связывают последнее с тем, что в Новый год россияне улетали отдыхать за границу и были вынуждены делать тесты на коронавирус. При этом в каникулы резко снизились продажи в кафе (на 21%) и ресторанах (на 31%).
В России в 2021 году не ожидается дополнительная индексация пенсий. Так в Совете Федерации РФ ответили на предложение Госдумы индексировать социальные пенсии, если инфляция будет выше темпов роста прожиточного минимума пенсионера.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал отменить накопительные пенсии и возобновить прямую выплату пенсий из федерального бюджета. Также политик считает, что государство должно компенсировать затраты россиян на медикаменты. По мнению Миронова, норма должна действовать, когда гражданин тратит на лекарства более 10% своих доходов.
Инфляция России по итогам 2020 года
События в мире
Россия оказалась в тройке
Акции социальных сетей Twitter и Facebook
Прогнозы и мнения экспертов
Рубль продолжит находиться под давлением иностранных валют и показывать слабость, если не произойдет значительное улучшение внешнего фона. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Аналитик считает, что в ближайшее время пара доллар-рубль способна уйти к уровню 75 рублей.
Политика Центробанка России ограничивают работу негосударственных пенсионных фондов (НПФ), поэтому они не могут приносить высокую доходность. Об этом заявил директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы Олег Шибанов. Он пояснил, что инструменты, в которые вкладываются НПФ, зависят от ключевой ставки Центробанка
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в