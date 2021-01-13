В сфере ЖКХ больше всего выросли цены на водоотведение и горячее водоснабжение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Оптимистичные ожидания по спросу на нефть и перспективы по ее добыче после решение ОПЕК+ спровоцировали подорожание сырья. Нефть марки Brent впервые практически за год поднялась выше 57 долларов за баррель (+0,72%). Нефть WTI также показала рост — 53,7 доллара за бочку (+0,92%). На фоне подорожания нефти рубль вырос к доллару и евро. Во время торгов курс доллара снизился на 41 копейку и составил 73,53 рубля, европейская валюта упала на 57 копеек, до 89,77 рубля.

События в России

За год в России услуги ЖКХ подорожали на 3,55%, сообщает Росстат. Больше всего выросли цены на водоотведение (+4,78%) и горячее водоснабжение (+4,32%).

В новогодние праздники в России на 27% выросли траты граждан на электронику. Также на 22% увеличились траты на медицинские услуги. Аналитики связывают последнее с тем, что в Новый год россияне улетали отдыхать за границу и были вынуждены делать тесты на коронавирус. При этом в каникулы резко снизились продажи в кафе (на 21%) и ресторанах (на 31%).

В России в 2021 году не ожидается дополнительная индексация пенсий. Так в Совете Федерации РФ ответили на предложение Госдумы индексировать социальные пенсии, если инфляция будет выше темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал отменить накопительные пенсии и возобновить прямую выплату пенсий из федерального бюджета. Также политик считает, что государство должно компенсировать затраты россиян на медикаменты. По мнению Миронова, норма должна действовать, когда гражданин тратит на лекарства более 10% своих доходов.

Инфляция России по итогам 2020 года составила 4,9% . Об этом сообщает Росстат. Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 6,6%, непродовольственные — на 4,7%, услуги — на 2,7%.

События в мире

Россия оказалась в тройке главных торговых партнеров Украины в 2020 году. РФ импортировала товаров на 4,6 млрд долларов, сообщили в государственной таможенной службе Украины. Лидером оказался Китай (8,3 млрд долларов), далее идет Германия (5,1 млрд долларов).

Акции социальных сетей Twitter и Facebook выросли на торгах в США после падения на фоне блокировки учетных записей американского президента Дональда Трампа. Рыночная капитализация Twitter выросла до 39 млрд долларов. Для Facebook данный показатель вырос до 739,8 млрд долларов.

Прогнозы и мнения экспертов

Рубль продолжит находиться под давлением иностранных валют и показывать слабость, если не произойдет значительное улучшение внешнего фона. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Аналитик считает, что в ближайшее время пара доллар-рубль способна уйти к уровню 75 рублей.

Политика Центробанка России ограничивают работу негосударственных пенсионных фондов (НПФ), поэтому они не могут приносить высокую доходность. Об этом заявил директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы Олег Шибанов. Он пояснил, что инструменты, в которые вкладываются НПФ, зависят от ключевой ставки Центробанка