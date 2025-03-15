Онколог Коржиков: постоянная усталость может указывать на рак кишечника

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Постоянная усталость может свидетельствовать об онкологии
Постоянная усталость может свидетельствовать об онкологии Фото:

Постоянная усталость может быть сигналом о развитии рака кишечника. Об этом сообщил заслуженный врач России, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков.

«Одни из ранних симптомов [рака кишечника] — усталость и утомляемость. Следует насторожиться, когда усталость становится закономерностью», — уточнил Коржиков в разговоре с «Ридусом». 

Он добавил, что рак может долгое время быть бессимптомным, и люди годами не подозревают о заболевании. Однако среди возможных симптомов рака кишечника врач назвал запор и жидкий стул, выделения в виде слизи или крови. Однако Коржиков предостерег, что кровь выделяется, когда опухоль уже находится на стадии развития. 

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Постоянная усталость может быть сигналом о развитии рака кишечника. Об этом сообщил заслуженный врач России, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков. «Одни из ранних симптомов [рака кишечника] — усталость и утомляемость. Следует насторожиться, когда усталость становится закономерностью», — уточнил Коржиков в разговоре с «Ридусом».  Он добавил, что рак может долгое время быть бессимптомным, и люди годами не подозревают о заболевании. Однако среди возможных симптомов рака кишечника врач назвал запор и жидкий стул, выделения в виде слизи или крови. Однако Коржиков предостерег, что кровь выделяется, когда опухоль уже находится на стадии развития. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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