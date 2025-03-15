Онколог Коржиков: постоянная усталость может указывать на рак кишечника

Постоянная усталость может быть сигналом о развитии рака кишечника. Об этом сообщил заслуженный врач России, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков.
«Одни из ранних симптомов [рака кишечника] — усталость и утомляемость. Следует насторожиться, когда усталость становится закономерностью», — уточнил Коржиков в разговоре с «Ридусом».
Он добавил, что рак может долгое время быть бессимптомным, и люди годами не подозревают о заболевании. Однако среди возможных симптомов рака кишечника врач назвал запор и жидкий стул, выделения в виде слизи или крови. Однако Коржиков предостерег, что кровь выделяется, когда опухоль уже находится на стадии развития.
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