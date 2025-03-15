В Турции завели дело на украинку и россиянку, игравших в карты на кладбище

В Турции возбудили уголовное дело против двух девушек из Украины и РФ, которые сыграли в карты и выпили газировку на могилах на местном кладбище, а затем выложили соответствующие фото в соцсетях. Об этом сообщили в местных СМИ.
«После фотографий, сделанных двумя молодыми иностранками на кладбище в Анталье и опубликованных в социальных сетях, полицейское управление Антальи выступило с заявлением <...> Сообщается, что заведено уголовное дело по статье „возбуждение ненависти и вражды среди населения“, — говорится в сообщении турецкого портала Imecegazetesi со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Отмечается, что девушки покинули страну 10 марта, сразу после того, как фото распространились в сети. На портале приводится подпись к фото. «Было приятно пить колу с человеком, который умер за 15 лет до ее изобретения», — говорится в публикациях девушек. Также приводятся их инициалы — ES и KY. По некоторым данным, авторами фото являются блогер из Москвы Элиза Санникова и блогер из Одессы Катерина-Александра Любимова.
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