В Турции завели дело на украинку и россиянку, игравших в карты на кладбище

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В Турции завели дело на двух девушек блогеров, которые устроили фотосессию на кладбище
В Турции завели дело на двух девушек блогеров, которые устроили фотосессию на кладбище Фото:

В Турции возбудили уголовное дело против двух девушек из Украины и РФ, которые сыграли в карты и выпили газировку на могилах на местном кладбище, а затем выложили соответствующие фото в соцсетях. Об этом сообщили в местных СМИ.

«После фотографий, сделанных двумя молодыми иностранками на кладбище в Анталье и опубликованных в социальных сетях, полицейское управление Антальи выступило с заявлением <...> Сообщается, что заведено уголовное дело по статье „возбуждение ненависти и вражды среди населения“, — говорится в сообщении турецкого портала Imecegazetesi со ссылкой на данные правоохранительных органов. 

Отмечается, что девушки покинули страну 10 марта, сразу после того, как фото распространились в сети. На портале приводится подпись к фото. «Было приятно пить колу с человеком, который умер за 15 лет до ее изобретения», — говорится в публикациях девушек. Также приводятся их инициалы — ES и KY. По некоторым данным, авторами фото являются блогер из Москвы Элиза Санникова и блогер из Одессы Катерина-Александра Любимова.

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В Турции возбудили уголовное дело против двух девушек из Украины и РФ, которые сыграли в карты и выпили газировку на могилах на местном кладбище, а затем выложили соответствующие фото в соцсетях. Об этом сообщили в местных СМИ. «После фотографий, сделанных двумя молодыми иностранками на кладбище в Анталье и опубликованных в социальных сетях, полицейское управление Антальи выступило с заявлением <...> Сообщается, что заведено уголовное дело по статье „возбуждение ненависти и вражды среди населения“, — говорится в сообщении турецкого портала Imecegazetesi со ссылкой на данные правоохранительных органов.  Отмечается, что девушки покинули страну 10 марта, сразу после того, как фото распространились в сети. На портале приводится подпись к фото. «Было приятно пить колу с человеком, который умер за 15 лет до ее изобретения», — говорится в публикациях девушек. Также приводятся их инициалы — ES и KY. По некоторым данным, авторами фото являются блогер из Москвы Элиза Санникова и блогер из Одессы Катерина-Александра Любимова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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