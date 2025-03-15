ВС РФ разгромили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты

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ВС РФ нанесли поражение военным объектам инфраструктуры ВСУ
ВС РФ нанесли поражение военным объектам инфраструктуры ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные за последние сутки атаковали ряд военных объектов на Украине, включая аэродромную инфраструктуру и объекты энергетики, которые поддерживают работу военно-промышленного комплекса Киева. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения», — говорится в сообщении МО. Также были уничтожены энергетические объекты, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, в ходе операций были поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. Операция проводилась с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.

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Российские военные за последние сутки атаковали ряд военных объектов на Украине, включая аэродромную инфраструктуру и объекты энергетики, которые поддерживают работу военно-промышленного комплекса Киева. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения», — говорится в сообщении МО. Также были уничтожены энергетические объекты, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, в ходе операций были поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. Операция проводилась с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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