Российские военные за последние сутки атаковали ряд военных объектов на Украине, включая аэродромную инфраструктуру и объекты энергетики, которые поддерживают работу военно-промышленного комплекса Киева. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«Нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения», — говорится в сообщении МО. Также были уничтожены энергетические объекты, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, в ходе операций были поражены скопления живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. Операция проводилась с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.
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