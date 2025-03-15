Триста рабочих восстанавливают железную дорогу на месте аварии в Забайкалье

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На Забайкальской железной дороге рабочим придется восстановить около 850 метров путей (архивное фото)
На Забайкальской железной дороге рабочим придется восстановить около 850 метров путей (архивное фото) Фото:

Более 300 железнодорожных рабочих, а также четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий столкновения двух грузовых поездов в Амурской области. Об этом сообщили в официальных каналах РЖД.

«Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги <...> В работах задействовано более 300 железнодорожников, 4 восстановительных поезда», — говорится в официальном telegram-канале РЖД. Также в восстановительных работах задействованы три путевые машинные станции и другая спецтехника.

В настоящее время рабочие убирают вагоны, сошедшие с рельсов. Им предстоит восстановить почти 600 метров на одном пути и 250 — на другом. В связи с инцидентом задержаны пассажирские поезда Владивосток — Москва и Москва — Владивосток.

Ранее стало известно, что в Амурской области вагон одного из грузовых поездов сошел с путей и столкнулся с другим грузовым составом, двигавшимся по встречному направлению. Отмечается, что с рельсов сошло 38 вагонов и две секции локомотива. Машинист второго поезда получил травмы. 

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Более 300 железнодорожных рабочих, а также четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий столкновения двух грузовых поездов в Амурской области. Об этом сообщили в официальных каналах РЖД. «Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги <...> В работах задействовано более 300 железнодорожников, 4 восстановительных поезда», — говорится в официальном telegram-канале РЖД. Также в восстановительных работах задействованы три путевые машинные станции и другая спецтехника. В настоящее время рабочие убирают вагоны, сошедшие с рельсов. Им предстоит восстановить почти 600 метров на одном пути и 250 — на другом. В связи с инцидентом задержаны пассажирские поезда Владивосток — Москва и Москва — Владивосток. Ранее стало известно, что в Амурской области вагон одного из грузовых поездов сошел с путей и столкнулся с другим грузовым составом, двигавшимся по встречному направлению. Отмечается, что с рельсов сошло 38 вагонов и две секции локомотива. Машинист второго поезда получил травмы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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