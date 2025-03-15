Триста рабочих восстанавливают железную дорогу на месте аварии в Забайкалье

Более 300 железнодорожных рабочих, а также четыре восстановительных поезда задействованы в ликвидации последствий столкновения двух грузовых поездов в Амурской области. Об этом сообщили в официальных каналах РЖД.
«Продолжаются работы по ликвидации последствий схода на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги <...> В работах задействовано более 300 железнодорожников, 4 восстановительных поезда», — говорится в официальном telegram-канале РЖД. Также в восстановительных работах задействованы три путевые машинные станции и другая спецтехника.
В настоящее время рабочие убирают вагоны, сошедшие с рельсов. Им предстоит восстановить почти 600 метров на одном пути и 250 — на другом. В связи с инцидентом задержаны пассажирские поезда Владивосток — Москва и Москва — Владивосток.
Ранее стало известно, что в Амурской области вагон одного из грузовых поездов сошел с путей и столкнулся с другим грузовым составом, двигавшимся по встречному направлению. Отмечается, что с рельсов сошло 38 вагонов и две секции локомотива. Машинист второго поезда получил травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.