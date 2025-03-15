Во Владикавказе горит кладбище на 3000 квадратных метров

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Во Владикавказе загорелось кладбище
Во Владикавказе загорелось кладбище Фото:

Во Владикавказе произошло возгорание около Госпитального кладбища. Пожар получил повышенный ранг сложности и охватил площадь в три тысячи квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.

«Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища во Владикавказе... Площадь оценивается в три тысячи квадратных метров», — написали в telegram-канале «МЧС Северной Осетии».

Для борьбы с огнем от МЧС были мобилизованы значительные ресурсы. На месте происшествия задействованы 21 сотрудник ведомства и четыре единицы техники.

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Во Владикавказе произошло возгорание около Госпитального кладбища. Пожар получил повышенный ранг сложности и охватил площадь в три тысячи квадратных метров, сообщили в региональном МЧС. «Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища во Владикавказе... Площадь оценивается в три тысячи квадратных метров», — написали в telegram-канале «МЧС Северной Осетии». Для борьбы с огнем от МЧС были мобилизованы значительные ресурсы. На месте происшествия задействованы 21 сотрудник ведомства и четыре единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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