Во Владикавказе горит кладбище на 3000 квадратных метров

Во Владикавказе произошло возгорание около Госпитального кладбища. Пожар получил повышенный ранг сложности и охватил площадь в три тысячи квадратных метров, сообщили в региональном МЧС.
«Сотрудники МЧС России тушат возгорание сухой растительности в районе Госпитального кладбища во Владикавказе... Площадь оценивается в три тысячи квадратных метров», — написали в telegram-канале «МЧС Северной Осетии».
Для борьбы с огнем от МЧС были мобилизованы значительные ресурсы. На месте происшествия задействованы 21 сотрудник ведомства и четыре единицы техники.
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