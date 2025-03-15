Стармер: Запад обсуждает детали отправки миротворцев на Украину

Западные страны начали обсуждение операционных деталей размещения миротворческих сил на Украине. После онлайн-саммита по Украине было достигнуто согласие по этому вопросу, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — сказал Стармер. Трансляция онлайн-совещания шла на официальной странице британского политика в соцсети Х.
По словам Стармера, в рамках планирования 20 марта в Лондоне состоится встреча военачальников стран, входящих в «коалицию желающих». На этом мероприятии будут обсуждены конкретные шаги по размещению войск на территории Украины с целью поддержания мира после урегулирования конфликта.
Встреча лидеров примерно 25 западных стран, посвященная обсуждению ситуации на Украине, прошла 15 марта в онлайн-формате. Перед началом собрания премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал своих союзников увеличить давление на Москву, чтобы добиться заключения договоренности о прекращении огня на Украине. В виртуальной встрече приняли участие лидеры стран Евросоюза, представители Еврокомиссии, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины. Однако полный список участников не был опубликован.
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