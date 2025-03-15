Ситуация на юго-восточном направлении Украины ухудшается для ВСУ, так как на этом направлении наблюдается усиление активности действий со стороны российской армии. Об этом сообщил представитель сил обороны юга Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.
«На юге ситуация довольно не простая, потому что (российская армия — прим. URA.RU) начинает обострять ситуацию — начинают увеличивать количество штурмовых действий, обстрелов, ударов ракетами и дронами. Поэтому ситуация ежедневно становится все более угрожающей», — сказал Волошин в эфире национального телемарафона. Он также подчеркнул активизацию российских войск на херсонском направлении и обострение ситуации на других направлениях, включая запорожское, гуляйпольское и ореховское.
ВСУ уже потерпели поражение в Курской области. Командующий украинскими силами Александр Сырский подтвердил, что украинские войска были вынуждены отступить на курском направлении. Он отметил, что сейчас проводится планомерная перегруппировка сил для того, чтобы занять более надежные оборонительные позиции. Таким образом, фактически было признано, что украинские подразделения покинули ранее контролируемые участки территории в Курской области. Кроме того, были объявлены планы по реорганизации структуры украинской армии, с особым акцентом на вовлечение в командный состав молодых офицеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.