Для россиян с редкими заболеваниями предусмотрели резервный механизм обеспечения лекарствами

В РФ одобрили резервное обеспечение лекарствами пациентов с орфанными болезнями
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Одобрен законопроект о резервном обеспечении лекарствами пациентов с редкими, угрожающими жизни болезнями
Одобрен законопроект о резервном обеспечении лекарствами пациентов с редкими, угрожающими жизни болезнями Фото:

Правительство России одобрило законопроект, который вводит резервный механизм для обеспечения лекарствами людей с редкими и жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями. Это мера носит временный характер и активируется, когда соответствующие обязательства не могут быть выполнены на уровне регионов, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в статью 83 Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации““ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — написали на официальном сайте кабмина, передает РАПСИ. Такое решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 13 марта.

Ранее Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев поделился информацией о ведущих регионах в области разработки новых лекарственных препаратов. Среди них выделяются Москва и Подмосковье, пишет RT. Дмитриев также добавил, что в число лидеров входят Санкт-Петербург и Новосибирск. 

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Правительство России одобрило законопроект, который вводит резервный механизм для обеспечения лекарствами людей с редкими и жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями. Это мера носит временный характер и активируется, когда соответствующие обязательства не могут быть выполнены на уровне регионов, сообщили в пресс-службе кабмина. «Решение правительства: одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в статью 83 Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации““ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — написали на официальном сайте кабмина, передает РАПСИ. Такое решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 13 марта. Ранее Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев поделился информацией о ведущих регионах в области разработки новых лекарственных препаратов. Среди них выделяются Москва и Подмосковье, пишет RT. Дмитриев также добавил, что в число лидеров входят Санкт-Петербург и Новосибирск. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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