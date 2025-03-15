Для россиян с редкими заболеваниями предусмотрели резервный механизм обеспечения лекарствами

Правительство России одобрило законопроект, который вводит резервный механизм для обеспечения лекарствами людей с редкими и жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями. Это мера носит временный характер и активируется, когда соответствующие обязательства не могут быть выполнены на уровне регионов, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Решение правительства: одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в статью 83 Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации““ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — написали на официальном сайте кабмина, передает РАПСИ. Такое решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 13 марта.
Ранее Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев поделился информацией о ведущих регионах в области разработки новых лекарственных препаратов. Среди них выделяются Москва и Подмосковье, пишет RT. Дмитриев также добавил, что в число лидеров входят Санкт-Петербург и Новосибирск.
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