Кадыров показал пленных из погреба в Черкасском Поречном. Видео

Спецназ «Ахмат» взял в плен двух мобилизованных украинцев в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ взяли в плен двух бойцов ВСУ в Черкасском Поречном
ВС РФ взяли в плен двух бойцов ВСУ в Черкасском Поречном Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен двух украинских военнослужащих, которые пытались укрыться в погребе в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Бойцы отряда „Тимсо“ спецназа „Ахмат“ МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе», — написал Кадыров в своем официальном telegram-канале. Там же были опубликованы кадры допроса украинских боевиков.

Глава спецназа Апти Алаудинов рассказал, что двое военных ВСУ пытались скрыться, в то время как их сослуживцы выбрали бегство. Пленные украинские военнослужащие поделились, что их подготовка перед отправкой в зону боевых действий была минимальной, что значительно снизило их боеспособность и эффективность на поле боя. Сейчас жизни пленных ничего не угрожает.

Минобороны России 9 марта сообщило, что военные силы страны взяли под контроль населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, расположенные в Курской области. Эти территории были освобождены группировкой войск «Север», пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен двух украинских военнослужащих, которые пытались укрыться в погребе в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Бойцы отряда „Тимсо“ спецназа „Ахмат“ МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе», — написал Кадыров в своем официальном telegram-канале. Там же были опубликованы кадры допроса украинских боевиков. Глава спецназа Апти Алаудинов рассказал, что двое военных ВСУ пытались скрыться, в то время как их сослуживцы выбрали бегство. Пленные украинские военнослужащие поделились, что их подготовка перед отправкой в зону боевых действий была минимальной, что значительно снизило их боеспособность и эффективность на поле боя. Сейчас жизни пленных ничего не угрожает. Минобороны России 9 марта сообщило, что военные силы страны взяли под контроль населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, расположенные в Курской области. Эти территории были освобождены группировкой войск «Север», пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...