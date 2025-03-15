Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен двух украинских военнослужащих, которые пытались укрыться в погребе в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Бойцы отряда „Тимсо“ спецназа „Ахмат“ МО РФ организовали очередное пополнение обменного фонда в населённом пункте Черкасское Поречное Курской области. На этот раз в активе два украинских военнослужащих, решивших переждать встречу с нашими силами в погребе», — написал Кадыров в своем официальном telegram-канале. Там же были опубликованы кадры допроса украинских боевиков.
Глава спецназа Апти Алаудинов рассказал, что двое военных ВСУ пытались скрыться, в то время как их сослуживцы выбрали бегство. Пленные украинские военнослужащие поделились, что их подготовка перед отправкой в зону боевых действий была минимальной, что значительно снизило их боеспособность и эффективность на поле боя. Сейчас жизни пленных ничего не угрожает.
Минобороны России 9 марта сообщило, что военные силы страны взяли под контроль населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, расположенные в Курской области. Эти территории были освобождены группировкой войск «Север», пишет «Национальная служба новостей».
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