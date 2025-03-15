Адвокат встал на защиту Седоковой после обвинений, что она мешает родным Тиммы получить наследство

Певица Анна Седокова никаким образом не может препятствовать семье покойного баскетболиста Яниса Тиммы во вступлении в наследство. Адвокат Евгений Тонкий в беседе с URA.RU объяснил, как работает закон.
«Брак Анны и Яниса был заключен в России, о чем они оба публично рассказывали. Российский суд их и развел в декабре 2024 года. Со многими европейскими странами у нас действует соглашение о признании данных фактов, в том числе за рубежом. Поэтому, если они не заключали брак на территории Евросоюза или Америки, то никаких препятствий для получения наследства нет, никакая подпись Седокова не нужна», — сказал адвокат.
Анна Седокова только начала приходить в себя после трагедии, случившейся с баскетболистом, как на нее снова обрушились обвинения. На этот раз некий друг Яниса по имени Гатис Лининьш в запрещенной соцсети написал пост, в котором заявил, что певица якобы не подписала документы о разводе и таким образом родные спортсмена не могут претендовать на его наследство.
Кто этот друг и в каких отношениях он был с Тиммой — история умалчивает. Адвокат Тонкий не исключает, что это очередной человек, которы просто занимается саморекламой на имени и трагедии Анны.
Янис Тимма и Анна Седокова поженились в 2020 году на территории подмосковной «Барвиха Luxury Village», где находится Дворец бракосочетания. Латвийский футболист души не чаял с экс-солистке группы «ВИА Гра» и практически заменил отца ее сыну Гектору.
Когда у пары случился разлад в отношениях, спортсмен пытался вернуть Анну и продолжал попытки даже после официального развода. Однако певица не дала шанс мужу. Тимма покончил с собой сразу после дня рождения Седоковой — 17 декабря.
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