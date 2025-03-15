Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ, написавшие про ожидание Уиткоффом Путина

Трамп назвал ложью сообщения о длительном ожидании Уиткоффом встречи с Путиным
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Трамп заявил, что Уиткофф не ждал Путина, в это время проходили другие встречи
Трамп заявил, что Уиткофф не ждал Путина, в это время проходили другие встречи Фото:

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, назвав их «больными дегенератами» за ложные сообщения о том, что спецпосланник Стив Уиткофф якобы ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным более девяти часов. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа. <...> Они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», — написал Трамп. 

Он подчеркнул, что никакого ожидания не было, а подобные публикации — это попытка унизить его администрацию. По словам президента, в тот день с российской стороной проходили и другие встречи, которые он назвал «очень продуктивными». 

Ранее телеканал SkyNews писал, что Уиткофф был вынужден ожидать встречу с Владимиром Путиным в течение восьми часов из-за продолжительных переговоров последнего с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По данным издания, Уиткофф прибыл в Москву 13 марта днем с целью передать Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня, на которое уже получено согласие от Киева. Однако перед тем как спецпосланник смог встретиться с российским лидером, ему пришлось подождать окончания его беседы с Лукашенко. «Он провел не менее восьми часов, ожидая приглашения в Кремль», — подчеркивает Sky News, передает телеканал 360.ru.

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, назвав их «больными дегенератами» за ложные сообщения о том, что спецпосланник Стив Уиткофф якобы ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным более девяти часов. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. «Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа. <...> Они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», — написал Трамп.  Он подчеркнул, что никакого ожидания не было, а подобные публикации — это попытка унизить его администрацию. По словам президента, в тот день с российской стороной проходили и другие встречи, которые он назвал «очень продуктивными».  Ранее телеканал SkyNews писал, что Уиткофф был вынужден ожидать встречу с Владимиром Путиным в течение восьми часов из-за продолжительных переговоров последнего с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По данным издания, Уиткофф прибыл в Москву 13 марта днем с целью передать Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня, на которое уже получено согласие от Киева. Однако перед тем как спецпосланник смог встретиться с российским лидером, ему пришлось подождать окончания его беседы с Лукашенко. «Он провел не менее восьми часов, ожидая приглашения в Кремль», — подчеркивает Sky News, передает телеканал 360.ru.
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