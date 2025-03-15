Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ, написавшие про ожидание Уиткоффом Путина

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ, назвав их «больными дегенератами» за ложные сообщения о том, что спецпосланник Стив Уиткофф якобы ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным более девяти часов. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
«Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа. <...> Они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», — написал Трамп.
Он подчеркнул, что никакого ожидания не было, а подобные публикации — это попытка унизить его администрацию. По словам президента, в тот день с российской стороной проходили и другие встречи, которые он назвал «очень продуктивными».
Ранее телеканал SkyNews писал, что Уиткофф был вынужден ожидать встречу с Владимиром Путиным в течение восьми часов из-за продолжительных переговоров последнего с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По данным издания, Уиткофф прибыл в Москву 13 марта днем с целью передать Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня, на которое уже получено согласие от Киева. Однако перед тем как спецпосланник смог встретиться с российским лидером, ему пришлось подождать окончания его беседы с Лукашенко. «Он провел не менее восьми часов, ожидая приглашения в Кремль», — подчеркивает Sky News, передает телеканал 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.