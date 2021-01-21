Минпросвещения РФ изменит экзамены для поступления в вузы

В 2021 школьники смогут поступить в вуз с помощью ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экзамены для поступления в вузы в 2021 году предложили провести в форме ЕГЭ. Законопроект об этом Минпросвенщения РФ разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», — говорится в пояснительной записке к документу. Например, результаты единого государственного экзамена по русскому языку будут одновременно и результатами вступительных экзаменов для абитуриентов.

Кроме того, школьникам, которые собираются поступать в вуз, обязательно придется сдавать русский язык, для получения аттестата. Но, по планам Минпросвещения, школьники, отказывающиеся от высшего образования, смогут получить аттестат, не сдавая ЕГЭ. Тем не менее, им придется показать свои знания на государственных выпускных экзаменах.

Пока законопроект находится на стадии обсуждения. После подписания закона главой правительства Михаилом Мишустиным и публикации документа, он вступит в силу.

Ранее в Госдуме предложили полностью отказаться от ОГЭ, которое школьники сдают после девятого класса. Также власти хотят отменить ЕГЭ базового уровня по математике, пишет телеканал 360. Зато задания в ЕГЭ Минпросвещения менять не собирается, уточняет RT.